Песков назвал визит Лаврова в Белый дом продолжением разговора Путина и Трампа

В закладки

Скопировать

Москва, 11 мая. Контакты министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом стали продолжением разговора между президентами РФ и США. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пескову задали вопрос, передавал ли Лавров Трампу послание от президента России Владимира Путина.

«Безусловно, контакты министра Лаврова осуществлялись в продолжение разговора, который состоялся недавно по телефону между двумя президентами», — сообщил представитель Кремля.

Напомним, накануне состоялся первый за несколько лет визит Лаврова в Вашингтон. Российский министр встретился с главой Госдепа Рексом Тилерсоном и президентом Дональдом Трампом. Лавров довольно высоко оценил итоги встречи, назвав Трампа и Тиллерсона «людьми дела», которые способны договариваться и решать конкретные вопросы.