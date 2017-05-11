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Политика
Песков назвал визит Лаврова в Белый дом продолжением разговора Путина и Трампа

Песков назвал визит Лаврова в Белый дом продолжением разговора Путина и Трампа

14:51  11 Мая 2017
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Песков назвал визит Лаврова в Белый дом продолжением разговора Путина и Трампа

Москва, 11 мая. Контакты министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом стали продолжением разговора между президентами РФ и США. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

Пескову задали вопрос, передавал ли Лавров Трампу послание от президента России Владимира Путина. 

«Безусловно, контакты министра Лаврова осуществлялись в продолжение разговора, который состоялся недавно по телефону между двумя президентами»,  — сообщил представитель Кремля. 

Напомним, накануне состоялся первый за несколько лет визит Лаврова в Вашингтон. Российский министр встретился с главой Госдепа Рексом Тилерсоном и президентом Дональдом Трампом. Лавров довольно высоко оценил итоги встречи, назвав Трампа и Тиллерсона «людьми дела», которые способны договариваться и решать конкретные вопросы. 

#трамп #лавров #песков
Владимир Багров
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