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Новости Сирии
Сирия: меморандум может вернуть мир в САР

Сирия: меморандум может вернуть мир в САР

14:15  11 Мая 2017
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Сирия: меморандум может вернуть мир в САР

Дамаск, 11 мая. Меморандум, подписанный в Астане, является реальным шагом к установлению перемирия в Сирии, считают эксперты.

Соглашение, подписанное Россией, Турцией и Ираном, создает в Сирии четыре зоны деэскалации, в которых прекращается любая военная активность и запрещаются полеты авиации. На границах данных районов организуются зоны безопасности и устанавливаются КПП для гражданских лиц, работают специальные пункты мониторинга ситуации.

Одним из самых интересных положений меморандума эксперты называют пункт, в соответствии с которым группы оппозиционеров, контролирующие некоторые районы, должны самостоятельно бороться с террористическими отрядами на своих землях.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что РФ, Турция и США договорились о создании зон безопасности в Сирии.

Сирия: меморандум может вернуть мир в САР

Алексей Громов
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