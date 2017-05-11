Анкара объяснила «Википедии», как провести работу над ошибками для разблокировки

В закладки

Скопировать

Анкара, 11 мая. Турецкие власти готовы разблокировать интернет-энциклопедию Wikipedia, если руководство проекта удалит контент о поддержке Турцией терроризма и если организация будет платить налоги, заявил глава Минтранспорта Ахмет Арслан.

Освещение в Wikipedia Турции как страны, которая поддерживает терроризм наносит большой вред ее имиджу. «Редакторы Wikipedia отправленные нами тексты не ставили на сайт, не убирали неправильный контент. Поэтому было принято решение о закрытии доступа. Сейчас идет судебное разбирательство», — прокомментировал закрытие ресурса министр турецкого транспортного ведомства Ахмет Арслан.

При этом он добавил, что если руководство проекта исправит ошибки и разместит корректную информацию, доступ к Wikipedia будет восстановлен, передает NTV. Турецкие власти требуют, чтобы руководство ресурса действовало в рамках законодательства, платило налоги и выполняло требования суда.