Еврокомиссия улучшила прогноз роста экономики России на 2017 год

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Брюссель, 11 мая. Европейская комиссия улучшила прогноз по росту экономики Российской Федерации в текущем году до 1,2 процентов вместо ранее предполагаемого 0,8 процента. Об этом свидетельствуют обнародованные на сайте данные.

Отмечается, что прогноз по росту ВВП России в будущем году тоже улучшен по сравнению с предыдущим прогнозом — до 1,4%.

Возрождение российской экономической отрасли продолжается также благодаря стабилизации стоимости черного золота, а также благодаря увеличению доверия. Сообщается, что рост зарплаты будет шаг за шагом ускоряться.

Напомним, в прошедшую среду, 10 мая, стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития оставил без изменений прогноз по росту ВВП Российской Федерации в этом году на отметке 1,2%.