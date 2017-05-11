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Экономика
Еврокомиссия улучшила прогноз роста экономики России на 2017 год

Еврокомиссия улучшила прогноз роста экономики России на 2017 год

14:00  11 Мая 2017
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Еврокомиссия улучшила прогноз роста экономики России на 2017 год

Брюссель, 11 мая. Европейская комиссия улучшила прогноз по росту экономики Российской Федерации в текущем году до 1,2 процентов вместо ранее предполагаемого 0,8 процента. Об этом свидетельствуют обнародованные на сайте данные. 

Отмечается, что прогноз по росту ВВП России в будущем году тоже улучшен по сравнению с предыдущим прогнозом — до 1,4%.

Возрождение российской экономической отрасли продолжается также благодаря стабилизации стоимости черного золота, а также благодаря увеличению доверия. Сообщается, что рост зарплаты будет шаг за шагом ускоряться.

Еврокомиссия улучшила прогноз роста экономики России на 2017 год

Напомним, в прошедшую среду, 10 мая, стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития оставил без изменений прогноз по росту ВВП Российской Федерации в этом году на отметке 1,2%.

#россия #экономика #ввп
Дана Балан
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