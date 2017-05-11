Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
НАТО подтвердила, что сохранит темп увеличения оборонных расходов

НАТО подтвердила, что сохранит темп увеличения оборонных расходов

15:43  11 Мая 2017
49

столтенберг

Берлин, 11 мая. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует нарастить оборонные расходы до 2% от ВВП.

В будущем эта цифра не изменится, будут обсуждаться лишь способы выполнения этого обстоятельства, подчеркнул генсек на пресс-конференции в немецкой столице.

Столтенберг отметил, что альянс не собирается обсуждать изменения обязательств на саммите 25 мая.

«Мы будем обсуждать, как выполнить обещания», — заявил генсек.

столтенберг

В преддверии саммита альянс активно обсуждает возможность составления национальных планов по увеличению военных расходов и наращивания боевого потенциала, а также вклада союзников в операции НАТО, рассказал Столтенберг.

На саммите в Уэльсе два года назад все участники альянса обязались в течение десяти лет повысить расходы на оборону до 2% ВВП. Это рекомендуемый уровень для каждой страны, которая хочет стать членом НАТО.

#нато #столтенберг
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть