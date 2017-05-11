НАТО подтвердила, что сохранит темп увеличения оборонных расходов

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Берлин, 11 мая. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует нарастить оборонные расходы до 2% от ВВП.

В будущем эта цифра не изменится, будут обсуждаться лишь способы выполнения этого обстоятельства, подчеркнул генсек на пресс-конференции в немецкой столице.

Столтенберг отметил, что альянс не собирается обсуждать изменения обязательств на саммите 25 мая.

«Мы будем обсуждать, как выполнить обещания», — заявил генсек.

В преддверии саммита альянс активно обсуждает возможность составления национальных планов по увеличению военных расходов и наращивания боевого потенциала, а также вклада союзников в операции НАТО, рассказал Столтенберг.

На саммите в Уэльсе два года назад все участники альянса обязались в течение десяти лет повысить расходы на оборону до 2% ВВП. Это рекомендуемый уровень для каждой страны, которая хочет стать членом НАТО.