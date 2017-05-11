Шакро Молодому предъявили обвинение в окончательной редакции

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Москва, 11 мая. Фигурантам дела о вымогательстве восьми миллионов рублей у владелицы ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве предъявлены обвинения в окончательной редакции. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, к уголовной ответственности привлечены 14 человек.

В числе обвиняемых — «вор в законе» Захарий Калашов, в криминальном мире известный как Шакро Молодой и Андрей Кочуйков по прозвищу «Итальянец». Среди других фигурантов дела — бывший полковник МВД Евгений Суржиков, Николай Николаев, Герсон Гамидов и Савелий Гановичев.

Напомним, Калашов был арестован до 15 августа по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере. Также он подозревается в подкупе высокопоставленных следователей.