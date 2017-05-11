ДНР и Южная Осетия подписали договор о дружбе и взаимной помощи

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Донецк, 11 мая. Донецкая народная республика и Южная Осетия подписали межгосударственный договор о дружбе и сотрудничестве. Об этом заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

«Это межгосударственный базовый документ, который определяет взаимодействие Донецкой народной республики и Южной Осетии. Он направлен на развитие взаимоотношений», — пояснил Бибилов.

Он также добавил, что Цхинвал будет сотрудничать с Донецком во всех сферах жизнедеятельности государств. Бибилов отметил, что в случае опасности братская Южная Осетия готова оказать Донбассу любую помощь.

Напомним, 11 мая в ДНР отмечают День Республики. В Донецк для участия в праздновании Дня Республики прибыли официальные делегации из дружественных стран. Среди почетных гостей президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.