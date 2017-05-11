Сбербанк переведет свои «дочки» в Европе на единую лицензию

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Никосия, 11 мая. «Сбербанк России» переведет все свои дочерние учреждения на территории Европы на единую лицензию. Об этом журналистам в четверг сообщил председатель правления кредитной организации Герман Греф.

Согласно предварительным данным, головной офис будет расположен в Австрии.

«Принципиальное решение принято, но по срокам сейчас не скажу», — отметил Греф.

Напомним, ранее стало известно о том, что руководство «Сбербанка России» планирует закрыть сделку по продаже украинской «дочки» уже в первой половине 2017 года.