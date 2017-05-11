Пока по плану: Греф оценил ход сделки по продаже украинской «дочки» Сбербанка

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Москва, 11 мая. Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о ходе согласования сделки по продаже украинской «дочки» финансовой организации латвийскому Norvik Banka и бизнесмену Саиду Гуцериеву.

«Пока по плану», — сообщил он журналистам. Ранее глава крупнейшего российского банка заявил, что сроки одобрения этой сделки зависят от регуляторов.

Напомним, украинские власти с 23 марта ввели санкции против пяти пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, «БМ Банка» («внучка» ВТБ), Проминвестбанка («дочка» ВЭБа) и VS Bank («внучка» Сбербанка). Ограничения предусматривают годовой запрет на любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.