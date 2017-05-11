Милонов предлагает штрафовать за клевету и оскорбления в адрес патриарха

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Москва, 11 мая. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предлагает ввести уголовное наказание за клевету и оскорбление в адрес глав религиозных конфессий. Начать следует со штрафов, считает парламентарий. Свою инициативу он мотивирует тем, что все традиционные религии в России находятся под защитой государства, а значит их лидеры имеют право отстаивать свою честь и достоинство.

«Новыми поправками в УК России гарантируем каждому верующему защиту достоинства руководителя его религиозного объединения. Подчеркну, что речь идёт не о любой критике священнослужителей вообще, а только клеветы в отношении церквей и их глав», — цитирует Милонова «Парламентская газета».

На данный момент проект проходит экспертизу в министерстве юстиции, заключение еще не выдано, но документ уже нашел отклики среди общественности. Далеко не во всех случаях благоприятные. Предложение названо «безумным», а меры «избыточными». Однако Милонов не собирается сдаваться. Если Минюст выдаст отрицательный ответ, он готов доработать проект.