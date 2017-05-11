Песков рассказал о послании Путина Трампу

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Москва, 11 мая. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что глава МИД РФ Сергей Лавров во время официального визита в Белый дом передал президенту США Дональду Трампа послание от главы государства Владимира Путина.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом передал послание от главы государства Владимира Путина. Об этом рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков. «Безусловно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Однако пресс-секретарь российского президента не уточнил ни тематику месседжа, ни его характер — письменный или устный. Тем не менее, Песков добавил, что Лавров продолжил тот разговор, который был начат по телефону между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом ранее.