Жабы, гадюки и братский народ: Украина балансирует между бунтом и нацизмом

В закладки

Скопировать

«С сегодняшнего дня я закрываю городское финансирование всех «ветеранских» организаций. Хитрож...е бойцы колчаковских фронтов выезжают из горисполкома вперед ногами. Навсегда. На следующей сессии городского совета будет выделено городское финансирование союзу ветеранов АТО», — заявил на своей странице в фейсбуке мэр Днепропетровска Борис Филатов. Таким нетривиальным образом украинский градоначальник отреагировал на разгром провокаторов-националистов, которых участники демонстрации на День Победы нейтрализовали во время праздничного шествия «Марш Победы».

Что произошло 9 мая 2017 года в Днепропетровске

На три вещи можно смотреть вечно: на горящий огонь, падающую воду и справедливое возмездие по отношению к негодяю. Именно таким было 9 мая 2017 года в Днепропетровске, когда во время мирного шествия жителей города «Марш Победы» в рамках акции «Бессмертный полк» группа националистических молодчиков постаралась совершить нападение на демонстрантов — но неожиданно получила стойкий и консолидированный отпор.

Фотографии жирных и здоровых молодчиков, размазывавших по лицам кровь и слезы после стремительного силового успокоения, обошли страницы украинских и российских СМИ, вызывая давно ожидаемую реакцию людей: «Ну, наконец-то, все-таки решились дать сдачи!»

Безмолвная, хмурая и запуганная событиями прошедших трех лет махина украинского народа внезапно опомнилась от летаргического сна и сковывающего ее страха. Распрямилась кованой пружиной, ударив по своим тюремщикам и мучителям. Надавала тумаков их тупой пехоте, которую украинские власти раз за разом использовали для устрашения своих «новых крепостных». Ударила сильно — и с далеким прицелом на самих кукловодов, которые ввергли страну в пучину гражданской войны весной 2014 года.

И, надо сказать, жители властных кабинетов обеспокоились, прекрасно понимая, что ветерок перемен, который подул 9 мая в Днепропетровске (да и в массе других городов Юго-Востока Украины и даже в Киеве), может спокойно снести их пошатнувшуюся власть. Слишком уж явно расходятся благостные обещания Евромайдана-2013, с которых начиналась защита «онижедетей» от «зверя-Януковича», — и страшная реальность гражданской войны, репрессий и обнищания населения, созданная новыми хозяевами Украины после событий зимы 2013–14 годов.

Конечно же, наивно ждать, что нынешнюю украинскую власть можно снести одним лишь шествием «Марша Победы». Погибшие в той страшной войне лишь безмолвно взирают своими портретами на ужас, творящийся на Украине, а нынешние, живые и молодые, пока что слишком дезорганизованы предыдущими гонениями, шельмованием, угрозами и шантажом.

Но тем интереснее все то, что последовало вслед за резким отпором на действия провокаторов-националистов во время шествий на День Победы.

Борис Филатов: «Я создаю отряды штурмовиков!»

Филатов, отличившийся сразу после событий Майдана наглым обращением «Обещайте им все, что угодно — а вешать их будем потом», в этот раз еще больше раскрыл свою сущность, заявив по итогам событий 9 мая следующее: «Если ситуация не изменится, то в городе будет создан аналог немецкого фрайкора начала ХХ столетия. Я не хочу развивать эту тему, но уже вижу как ватные задницы разрываются от ужаса».

От ужаса моя задница не разрывается — но развить тему мне все-таки хочется.

Стоит назвать вещи своими именами: Филатов, постыдно упоминая некую «Германию начала XX столетия», фактически говорит о временах Веймарской республики, когда масса немецких ветеранских организаций времен Первой Мировой войны переросла из «добровольческих корпусов» и ветеранских союзов (того самого «фрайкора») в отряды фашистских штурмовиков Эрнста Рема и Адольфа Гитлера. Да и сами по себе добровольческие формирования Веймарской республики тоже не были клубами ботаников-натуралистов — именно берлинский фрайкор убил без суда и следствия лидеров берлинского восстания 1919 года Карла Либкнехта и Розу Люксембург и потопил в крови берлинское восстание.

Впрочем, сейчас эти имена на Украине пытаются всячески забыть — как и имена маршалов Советского Союза, победивших гитлеровскую Германию в Великой Отечественной войне.

Сегодня с фашистской идеологией на Украине все в порядке — в деле запугивания инакомыслящих и в вопросе тотального оболванивания населения с помощью современных СМИ нынешний киевский режим ушел гораздо дальше своих идейных вдохновителей из Третьего Рейха. А вот с организационной точки зрения, в вопросе того самого немецкого «орднунга» (нового порядка), который смогла установить НСДАП в гитлеровской Германии, на Украине пока что, как говорится, «конь не валялся». У «свидомых» получаются не железные отряды пугающих коричневых фашистских штурмовиков и эсэсовцев в черной парадной форме — а какое-то жалкое подобие латиноамериканской или африканской диктатуры, с нищающим населением, разрушающейся промышленностью и откровенно слабым государством.

Такова специфика украинского фашизма, густо замешанная на особенностях страны и национального характера, мало признающего организованность и дисциплину. Но «майданутым» очень хочется поиграться в униформу и прочие ролевые игры — что и озвучивает на страницах своего фейсбука Борис-Вешатель.

Хочется ему вешать, вот уже три года как хочется. Но то веревку не закупили, то эшафот построить некому. Так и живут. В мечтах об украинском Рейхе.

Тысяча негодяев с черными стволами

Впрочем, недооценивать угрозу уличного фашизма отнюдь не стоит. Берлинское январское восстание 1919 года, Баварская советская республика и три восстания поляков в Силезии были задавлены и разбиты именно фрайкором — несмотря на то, что в 1919–21 годах формирования будущих нацистских штурмовиков представляли собой не более чем слабо организованные подразделения ветеранов Первой Мировой.

В случае же сегодняшней Украины ситуация гораздо более взрывоопасна, нежели во времена Веймара, прожившего целое десятилетие в состоянии квазистабильности, что и показали последующие украинские события.

Уже 10 мая 2017 года более 500 боевиков, называющих себя «ветеранами АТО», собрались возле здания Днепропетровского горсовета, требуя наказания для тех, кто осмелился дать отпор фашиствующим молодчикам. Более того, требования радикалов пошли еще дальше — звучали призывы к тому, чтобы назначить кого-то из «хероев АТО» на должность главы полиции Днепропетровской области.

В тот же день депутат Верховной Рады, лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»* Дмитрий Ярош заявил, что в Днепропетровске следует предотвратить «ватно-колорадный реванш». «И не забыть о сепарской мусорне в украинской полицейской форме», — дословно заявил Ярош.

Эти угрозы — отнюдь не пустой звук. Нацистские боевики ныне уже не те потешные дурнопахнущие воины с деревянными щитами, которых мы видели на Евромайдане зимой 2014 года. Сегодня это уже достаточно респектабельные участники украинского политикума (в том числе, народные депутаты Украины), да еще и снабженные немалыми запасами нелегального и официального оружия.

Читайте также: Лузерство как национальная идея: Дмитрий Лекух о мемориале АТО в киевском военном музее

И, надо сказать, их угрозы уже возымели действие. 10 мая глава украинского МВД Арсен Аваков произвел увольнения среди днепропетровского полицейского начальства, отстранив от должностей его руководителей. Ведь нынешняя тысяча «хероев», вышедшая под черно-красными знаменами к Днепропетровскому горсовету, — лишь малая часть той многоголовой гидры, которую породили украинские майданные события, вскормили и выпестовали за последние три года.

С одной стороны, кукловоды в высоких кабинетах используют эту уличную темную массу в качестве своего ударного отряда. Но, с другой стороны, сами они критически зависят от поведения боевиков, получив из их рук тот самый «мандат легитимности», который они используют и поныне.

В такой же ситуации находилось и руководство той самой Веймарской республики, которое руками столь обожаемого Борисом Филатовым фрайкора расправилось с коммунистическими восстаниями по всей Германии — но потом и само ушло в небытие, отдав власть Адольфу Гитлеру и его НСДАП. Хотя формально передача власти состоялась только в 1933 году, такой сценарий стал неизбежен гораздо раньше, когда фашистская идеология превратилась в «респектабельное» политическое течение в Германии. Нынешних украинских властей такая страшная перспектива не пугает и не страшит — значит, они и в самом деле плохо выучили урок совсем недавней истории.

Читайте также: Такое не лечится: Дмитрий Лекух о свидомых требованиях Украины отдать Кубань

Ну а просыпающемуся украинскому народу можно только пожелать раздавить фашистскую гадину в зародыше — пока тысяча негодяев с оружием в руках не захватила власть и не превратилась в злобный режим, который бросит несчастную страну в очередную военно-политическую авантюру.

* Организация запрещена на территории РФ.