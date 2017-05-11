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Санкт-Петербург, 11 мая. Как стало известно Федеральному агентству новостей, полузащитник "Зенита" Александр Рязанцев с высокой вероятностью покинет петербургский клуб. По словам источника, основной претендент на футболиста - "Ростов". Сообщается, что клуб Курбана Бердыева считает Рязанцева приоритетной трансферной целью.

Отмечается, что футболист может как быть включен в слежку по приобретению Нобоа, Ерохина или Полоза, так и перейти отдельным трансфером. Ориентировочная стоимость полузащитника составит 1 млн евро.