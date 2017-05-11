Новороссия сегодня: ВСУ готовят диверсантов, Донецк празднует День республики, Киев тормозит обмен пленными

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ДНР и ЛНР, 11 мая. Украина не дает ДНР верифицировать лиц, которые должны выехать в Донбасс. Плотницкий поздравил жителей Донецка с Днем республики. ВСУ силком завлекают контрактников в ДРГ. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Никаких личных встреч

Между Киевом и народными республиками Донбасса существует договоренность об обмене пленными. Но прежде того власти ДНР хотели бы убедиться, что лица, содержащиеся в украинских пенитенциарных учреждениях или не имеющие возможности выехать с контролируемых Киевом территорий, действительно являются сторонниками независимости Донбасса. Сейчас этот процесс намеренно тормозится украинской стороной, заявила сегодня уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

«Я уже направила координатору (гуманитарной) подгруппы Тони Фришу письмо, что Украина не соблюдала свои обязательства полностью. Но мы обязательно найдем решение для наших ребят. Я уверена, что 15 числа мы его найдем, так как будем настаивать на том, что верификация должна закончиться в полном объеме», — отмечает она.

Киевские власти не дают возможность представителям Донецка пообщаться с задержанными. Украина оправдывает свою тактику промедления невозможностью собрать в одном месте всех тех сторонников ДНР, которые все еще проживают на ее территории. Тем не менее эти аргументы не кажутся Морозовой убедительными. Все же какое-то время назад украинские власти, нисколько не тушуясь, уже собрали всех своих политически неблагонадежных граждан и взяли с них подписку о невыезде.

Власти ДНР будут искать пути решения данной проблемы, вопреки отсутствию содействия со стороны Киева.

Третий День республики

Донецкая народная республика празднует сегодня третью годовщину своего основания. 11 мая 2014 года 75 процентов жителей Донецкой области проголосовали на референдуме об отделении от Украины. Почти 90 процентов всех проголосовавших отдали свои голоса в пользу независимости и суверенитета Донбасса.

Сегодня дончан и руководство ДНР поздравил с Днем республики глава ЛНР Игорь Плотницкий. 11 мая навсегда войдет в историю как символ сплоченности жителей Донбасса, заявляет он. Три последних года — годы «героического противостояния вооруженной агрессии, мирного строительства независимого государства, годы, полные тяжелейших испытаний, тревог и надежд».

«Глубоко убежден, народ Донецкой народной республики, переживший немало бед и страданий, заслужил, чтобы над его республикой было мирное небо. Желаю вам, уважаемый Александр Владимирович (Захарченко), и народу Донецкой народной республики мира, процветания и благополучия», — продолжает Плотницкий.

Вслед за Плотницким свои поздравления властям и народу ДНР передали и другие руководители Луганской народной республики. Так, председатель народного совета ЛНР Владимир Дегтяренко заявил, что за последние три года Донецк и Луганск доказали, что Донбасс является перспективным регионом, где «живут сильные духом, трудолюбивые и доброжелательные люди».

«На протяжении всего этого времени мы всячески поддерживали друг друга и развивали всестороннее сотрудничество между нашими республиками. Уверен, что сплоченность и единство будут помогать нам и в дальнейшем», — резюмирует он.

Из контрактников в диверсанты

По данным МВД ЛНР, сейчас командование ВСУ буквально принуждает своих военнослужащих присоединяться к диверсионно-разведывательным группам, готовящимся к заброске на территорию народных республик. Украинских солдат заставляют продлевать контракты и записываться в так называемые «инструкторы». После этого их планируют отправить на полигон для обучения американскими специалистами.

«На горячую линию МВД ЛНР позвонил житель города Ровно 1994 года рождения, сержант-контрактник 53-й отдельной механизированной бригады (омбр) ВСУ. По его словам, еще в первые полгода службы он разочаровался в украинской армии, став свидетелем нескольких преступлений своих сослуживцев. И с нетерпением ожидал окончания в мае 2017 года контракта с целью попробовать себя на гражданском поприще. Но 8 мая ему сообщили, что контракт с ним продлен еще на два года. Своего согласия на это заявитель не давал. Кроме того, поскольку он не курит, не употребляет алкоголь и демонстрирует определенные успехи в физической подготовке, командование "настойчиво предложило" заявителю записаться кандидатом на курсы инструкторов. Времени подумать сержанту дали до утра 11 мая», — говорится в сообщении луганского министерства внутренних дел.

Аналогичное предложение получили и несколько других солдат и сержантов ВСУ, ведущих здоровый образ жизни и занимающихся спортом. Пока пойти в диверсанты согласился только один сержант, симпатизирующий украинским праворадикальным силам.

«Сами курсы, по словам заявителя, организовываются на базе 197-го центра подготовки сержантского состава в городе Десна Черниговской области и будут длиться три недели. По предварительной информации, заниматься подготовкой курсантов будут представители национальной гвардии штата Калифорния, США. Прибыть в центр надлежит уже 15 мая», — добавляют в МВД ЛНР.