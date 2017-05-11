Стало известно, когда российскую армию вооружат «Пенициллином»

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Москва, 11 мая. Стало известно, когда новейший комплекс артиллерийской разведки «Пенициллин» поступит на вооружение российских военных. Об это рассказали представители холдинга «Росэлектроника».

Сейчас инженеры завершают госиспытания звуковотеплового комплекса, предназначенного для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет.

«Пенициллин» включает несколько звукоприемников, устанавливаемых на поверхности земли, а также оптико-электронный модуль, и способен выполнять боевые задачи в полосе шириной до 25 километров. При этом время время получения координат одиночной цели не превышает пяти секунд, подчеркнули в «Росэлектронике».

Начало серийного производства «Пенициллина» запланировано на январь 2019 года.