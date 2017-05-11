Сирия сегодня: боевики ИГ ведут бои у базы «Джирах» в Алеппо, США и перевооружение курдских SDF

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Сирия, 11 мая. Из квартала Аль-Ваир выведена девятая группа боевиков с семьями, Трамп распорядился перевооружить курдские отряды SDF, боевики ИГ* не хотят сдавать авиабазу «Джирах» в Алеппо. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

В Хомсе завершен очередной этап вывода боевиков

Администрация провинции Хомс при поддержке Сирийского общества Красного Полумесяца и российской военной полиции завершила процесс вывода девятой группы боевиков и членов их семей из квартала Аль-Ваир, сообщает сирийское информагентство SANA. По имеющейся информации, 41 автобус с 260 отказавшимися от перемирия боевиками и 1372 членами их семей отправился в сторону города Джараблус, расположенного на северо-востоке провинции Алеппо.

Корреспондент информагентства также добавил, что в последние несколько дней десятки боевиков с семьями вернулись обратно в квартал Аль-Ваир, поскольку им не понравилась ситуация на месте их пребывания.

Губернатор провинции Хомс Талаль Аль-Барази отметил, что процесс вывода боевиков завершится к 20 мая. После этого в квартале начнут работать государственные учреждения.

США начинают перевооружение курдских отрядов SDF

Президент США Дональд Трамп одобрил планы вооружения Сирийских демократических сил (SDF) для освобождения Ракки от «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), несмотря на возражения Турции, сообщает CNN Politics.

В ближайшее время начнется перевооружение курдских отрядов SDF, которые получат стрелковое оружие, пулеметы, строительную технику и бронемашины. Источник CNN добавил, что запасы и оружие распределят таким образом, чтобы их было достаточно для достижения конкретных целей, связанных с Раккой.

Столкновения в Алеппо

Боевики ИГИЛ все чаще используют вооруженные беспилотники для своей грязной работы: террористы применяют их для предотвращения новых атак со стороны Сирийской арабской армии (САА) в Алеппо, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Ориентируясь на позиции элитного подразделения САА «Тигры» вблизи недавно освобожденного города Аль-Махдум, дистанционно управляемый беспилотник ИГИЛ сбросил артиллерийский снаряд на танк армии Башара Асада T-72, сильно повредив его броню.

Чтобы создать оборонительную линию на оси авиабазы «Джирах», радикалы ИГ более месяца использовали противотанковые ракеты, «шахид-мобили» со смертниками, дроны и различные виды оружия. Тем не менее поддерживаемые ополчением «Тигры» теперь продолжают операцию по зачистке от боевиков авиабазы «Джирах», которая окружена с трех флангов.

Ранее сообщалось, что, помимо танка, боевики уничтожили БМП-1 и оборудованный крупнокалиберным пулеметом пикап.

Страх ИГ перед курдами в Ракке

Боевики ИГИЛ борются за каждый дюйм земли в провинции Ракка, пытаясь избежать надвигающихся курдских отрядов Сирийских демократических сил (SDF) на оплот «Исламского государства» — город Ракка, сообщает Al-Masdar.

Несмотря на упорное сопротивление террористов, силам SDF при поддержке возглавляемой США международной коалиции с воздуха, удалось захватить три деревни: Небийе, Аль-Джалаа и Майсалун. Наступление началось еще в среду и успешно завершилось сегодня.

Между тем информационное крыло ИГИЛ — агентство Amaq — опубликовало несколько фотографий с их версиями событий, предполагая, что боевики ИГИЛ готовят битву за свою столицу.

* Организация запрещена на территории РФ.