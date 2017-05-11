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Новости Сирии
Сирия сегодня: боевики ИГ ведут бои у базы «Джирах» в Алеппо, США и перевооружение курдских SDF

Сирия сегодня: боевики ИГ ведут бои у базы «Джирах» в Алеппо, США и перевооружение курдских SDF

14:54  11 Мая 2017
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В Хомсе завершен очередной этап вывода боевиков с семьями

Сирия, 11 мая. Из квартала Аль-Ваир выведена девятая группа боевиков с семьями, Трамп распорядился перевооружить курдские отряды SDF, боевики ИГ* не хотят сдавать авиабазу «Джирах» в Алеппо. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

В Хомсе завершен очередной этап вывода боевиков

Администрация провинции Хомс при поддержке Сирийского общества Красного Полумесяца и российской военной полиции завершила процесс вывода девятой группы боевиков и членов их семей из квартала Аль-Ваир, сообщает сирийское информагентство SANA. По имеющейся информации, 41 автобус с 260 отказавшимися от перемирия боевиками и 1372 членами их семей отправился в сторону города Джараблус, расположенного на северо-востоке провинции Алеппо.

Корреспондент информагентства также добавил, что в последние несколько дней десятки боевиков с семьями вернулись обратно в квартал Аль-Ваир, поскольку им не понравилась ситуация на месте их пребывания.

Губернатор провинции Хомс Талаль Аль-Барази отметил, что процесс вывода боевиков завершится к 20 мая. После этого в квартале начнут работать государственные учреждения.

Дональд Трамп одобрил планы вооружения Сирийских демократических сил

США начинают перевооружение курдских отрядов SDF

Президент США Дональд Трамп одобрил планы вооружения Сирийских демократических сил (SDF) для освобождения Ракки от «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), несмотря на возражения Турции, сообщает CNN Politics.

В ближайшее время начнется перевооружение курдских отрядов SDF, которые получат стрелковое оружие, пулеметы, строительную технику и бронемашины. Источник CNN добавил, что запасы и оружие распределят таким образом, чтобы их было достаточно для достижения конкретных целей, связанных с Раккой.

Боевики все чаще используют беспилотники для своей грязной работы

Столкновения в Алеппо

Боевики ИГИЛ все чаще используют вооруженные беспилотники для своей грязной работы: террористы применяют их для предотвращения новых атак со стороны Сирийской арабской армии (САА) в Алеппо, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Ориентируясь на позиции элитного подразделения САА «Тигры» вблизи недавно освобожденного города Аль-Махдум, дистанционно управляемый беспилотник ИГИЛ сбросил артиллерийский снаряд на танк армии Башара Асада T-72, сильно повредив его броню.

Чтобы создать оборонительную линию на оси авиабазы «Джирах», радикалы ИГ более месяца использовали противотанковые ракеты, «шахид-мобили» со смертниками, дроны и различные виды оружия. Тем не менее поддерживаемые ополчением «Тигры» теперь продолжают операцию по зачистке от боевиков авиабазы «Джирах», которая окружена с трех флангов.

Ранее сообщалось, что, помимо танка, боевики уничтожили БМП-1 и оборудованный крупнокалиберным пулеметом пикап.

Силам SDF удалось захватить три деревни

Страх ИГ перед курдами в Ракке

Боевики ИГИЛ борются за каждый дюйм земли в провинции Ракка, пытаясь избежать надвигающихся курдских отрядов Сирийских демократических сил (SDF) на оплот «Исламского государства» — город Ракка, сообщает Al-Masdar.

Несмотря на упорное сопротивление террористов, силам SDF при поддержке возглавляемой США международной коалиции с воздуха, удалось захватить три деревни: Небийе, Аль-Джалаа и Майсалун. Наступление началось еще в среду и успешно завершилось сегодня.

Между тем информационное крыло ИГИЛ — агентство Amaq — опубликовало несколько фотографий с их версиями событий, предполагая, что боевики ИГИЛ готовят битву за свою столицу.

* Организация запрещена на территории РФ.

#трамп #асад #аль-барази
Алексей Громов
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