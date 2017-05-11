Путин подписал указ против анонимности в Интернете

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Москва, 11 мая. Президент Российской Федерации подписал указ об урегулировании похожих на СМИ сервисов, также направленный против анонимности в Интернете. Соответствующая информации приведена на сайте Кремля.

В тексте документа идет речь о запрете анонимности в Сети — указ предлагает принять меры против «безответственности и безнаказанности», которые интернет-пользователи могут позволить себе благодаря анонимности. Кроме того, правительство займется поддержкой традиционных СМИ и урегулированием ситуации с похожими сервисами. Имеются в виду новостные агрегаторы, социальные сети, мессенджеры, интернет-телевидение и «сайты в сети интернет». Все это направлено на формирование в нашей стране инфопространства, учитывающего потребности россиян в получении достоверной и качественной информации.

Напомним, накануне Владимир Путин до 1 июля поручил правительству предоставить предложения о целесообразности снижения акциза на медовуху и наделении ее статусом сельхозпродукции.