Оперу на эльфийском языке исполнят в московском метро

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Москва, 11 мая. На станции метро «Деловой центр» состоялась генеральная репетиция опера-оратории «Сильмариллион. Памяти Толкина».

Автор произведения — Михаил Костылев. Он написал музыку к российскому фильму «28 панфиловцев».

Оратория была создана по мотивам произведений знаменитого английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина. Главная тема произведения — победа добра над злом.

В постановке участвуют более 300 человек, в том числе Академический хор Московского метрополитена. За музыкальное сопровождение отвечает Президентский оркестр, рассказал заместитель начальника Службы профориентации персонала Павел Сухарников.

Одним из вдохновителей постановки стал главный дирижер Академического хора Московского метрополитена Борис Тараканов. Прямая трансляция оперы пройдет в ночь с 12 на 13 мая на официальном сайте мэра Москвы, сообщает «Вечерняя Москва».