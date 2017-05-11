Германия отказала НАТО в расширении миссии против ИГ в Сирии и Ираке

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Берлин, 11 мая. Германия не будет расширять миссию в Сирии и Ираке при участии НАТО в коалиции против террористической организации «Исламское государство», заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Меркель во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом отметила, что намерена выступить с «четким посланием». Она подчеркнула, что миссия ФРГ против запрещенного в РФ «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ) расширена не будет.

«Если мы в процессе дискуссии примем какое-то решение, это не будет означать, что какое-то либо военное участие, которое осуществляет Германия, например, разведывательная AWACS-миссия, будет расширена… — обратила внимание канцлер Германии. — Мы дали понять это очень четко».

Ранее в НАТО заявили, что намерены просить Великобританию увеличить военное присутствие в Афганистане.

* Организация запрещена на территории РФ.