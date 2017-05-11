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Новости Сирии
Сирия: САА расширила буферную зону вокруг Пальмиры

Сирия: САА расширила буферную зону вокруг Пальмиры

13:52  11 Мая 2017
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Сирия: САА расширила буферную зону вокруг Пальмиры

Пальмира, 11 мая. Правительственные войска взяли под контроль господствующие высоты на востоке провинции Хомс.

Сирийские военные, используя горный массив Аль-Шумрия в качестве плацдарма для наступления, провели операцию, в ходе которой боевики были вытеснены в пустыню. Атаке предшествовали авиаудары и артподготовка, сообщает агентство Al-Masdar.

Сирия: САА расширила буферную зону вокруг Пальмиры

Штурмовые группы правительственных войск атаковали три ключевые высоты и захватили их после непродолжительного боя. Отмечается, что Сирийской арабской армии удалось значительно расширить буферную зону вокруг древней Пальмиры и оттеснить джихадистов  к их базовым пунктам.

Алексей Громов
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