Сирия: САА расширила буферную зону вокруг Пальмиры

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Пальмира, 11 мая. Правительственные войска взяли под контроль господствующие высоты на востоке провинции Хомс.

Сирийские военные, используя горный массив Аль-Шумрия в качестве плацдарма для наступления, провели операцию, в ходе которой боевики были вытеснены в пустыню. Атаке предшествовали авиаудары и артподготовка, сообщает агентство Al-Masdar.

Штурмовые группы правительственных войск атаковали три ключевые высоты и захватили их после непродолжительного боя. Отмечается, что Сирийской арабской армии удалось значительно расширить буферную зону вокруг древней Пальмиры и оттеснить джихадистов к их базовым пунктам.