Ученые выяснили, как выбор женщинами спутника жизни зависит от братьев

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Лондон, 11 мая. Ученые из Великобритании в ходе исследований пришли к выводу, что в выборе будущего спутника жизни женщины ориентируются не только на отца, но и на брата.

Добровольцам, участвовавшим в эксперименте, было предложено просмотреть несколько наборов фотографий и найти внешнее сходство портретов. В первом наборе были братья женщин, а во втором — их супруги или женихи. При этом ничего о людях, изображенных на фото, добровольцы не знали, сообщает «Инфореактор».

Около трети участников эксперимента указали на сходство между братьями женщин и их супругами, что дало ученым повод говорить о том, что женщины в выборе спутника жизни действительно ориентируются на образ своего брата. Авторы исследования отмечают, что если бы добровольцы сопоставляли фото наугад, то процент «попаданий» не превышал бы 25%.