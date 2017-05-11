Замглавы Минобороны РФ принял клятву верности юнармейцев в гимназии Москвы

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Москва, 11 мая. Сегодня представитель Минобороны РФ Тимур Иванов в стенах одной из гимназий Москвы принял клятву верности Отечеству и юнармейскому движению у юношей и девушек, пожелавших вступить в ряды патриотической организации.

Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» пополнилось новобранцами. Сегодня замглавы отечественного оборонного ведомства Тимур Иванов присутствовал в стенах одной из гимназий столицы во время церемонии приношения клятвы верности Отечеству и юнармейскому движению. Напомним, что 28 мая в подмосковном парке «Патриот» состоится учредительный слет движения, в котором примут участие делегации со всей России.