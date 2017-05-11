Совет ЕС продлил действие пограничного контроля внутри Шенгена
Брюссель, 11 мая. Действие контроля границ внутри Шенгенской зоны продлено еще на полгода. Такое решение принял совет ЕС по рекомендации Еврокомиссии. Журналистам об этом сообщила пресс-служба Совета.
«Начиная с сегодняшнего дня, когда истекает действие предыдущего решения, Австрия, Германия, Дания, Швеция и Норвегия могут продлить временный контроль на границе на период до шести месяцев», — пояснили в пресс-службе.
К таким мерам совет ЕС прибегает «в последний раз» из-за большого числа нелегальных мигрантов, которые продолжают оставаться в Греции. Шенгенское соглашение допускает введение паспортного контроля на границах внутри зоны лишь в экстренных ситуациях и не более чем на два месяца. Однако в ряде стран он действует уже свыше одного года.