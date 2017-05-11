Совет ЕС продлил действие пограничного контроля внутри Шенгена

В закладки

Скопировать

Брюссель, 11 мая. Действие контроля границ внутри Шенгенской зоны продлено еще на полгода. Такое решение принял совет ЕС по рекомендации Еврокомиссии. Журналистам об этом сообщила пресс-служба Совета.

«Начиная с сегодняшнего дня, когда истекает действие предыдущего решения, Австрия, Германия, Дания, Швеция и Норвегия могут продлить временный контроль на границе на период до шести месяцев», — пояснили в пресс-службе.

К таким мерам совет ЕС прибегает «в последний раз» из-за большого числа нелегальных мигрантов, которые продолжают оставаться в Греции. Шенгенское соглашение допускает введение паспортного контроля на границах внутри зоны лишь в экстренных ситуациях и не более чем на два месяца. Однако в ряде стран он действует уже свыше одного года.