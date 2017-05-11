Житель Подмосковья изрезал ножом жену, грудного ребенка и отца

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Москва, 11 мая. Житель подмосковного Одинцово убил отца, а также нанес ножевые ранения супруге и девятимесячному ребенку, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Правоохранителям Московской области удалось задержать подозреваемого в убийстве своего отца и покушении на убийство жены и сына. Уголовное дело возбуждено по двум соответствующим статьям. В настоящее время супруга и грудной ребенок находятся под присмотром медиков.

Преступление произошло накануне вечером в Одинцово. 30-летний подозреваемый в ходе ссоры у себя дома нанес удары ножом сначала своему отцу, а затем супруге и малолетнему сыну. Увы, от полученных ран 57-летний отец подозреваемого сразу скончался.

«30-летняя супруга подозреваемого госпитализирована с проникающими ножевыми ранениями, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Девятимесячному сыну подозреваемый причинил резаную рану правого бедра, опасности для жизни она не представляет», — сообщили в ГСУ СК по Московской области.

Следователь устанавливает мотив поножовщины, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что жительница подмосковного города Химки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, порезала двух приятелей.