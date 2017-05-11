NASA предложили выйти из проекта МКС: как спасти марсианскую миссию США

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Знаменитый американский астронавт Базз Олдрин, который на пару с Нилом Армстронгом совершил первую в истории пилотируемую посадку на Луну, настоятельно рекомендовал аэрокосмическому агентству NASA отказаться от участия в проекте Международной космической станции (МКС), что позволило бы высвободить необходимые для марсианской программы средства. Это вполне правильное и даже оправданное решение, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин.

Предложение полковника ВВС США в отставке было озвучено на конференции «Люди на Марсе», состоявшейся в Вашингтоне. Инициатива астронавта направлена на увеличение финансирования марсианской программы, средства на которую можно было бы перенаправить с миссии МКС.

«Мы должны уйти с МКС как можно быстрее. Мы просто не можем себе позволить расходовать 3,5 миллиарда долларов в год», — заявил Олдрин.

«В 2021 году заканчивает действие соглашение об эксплуатации Международной космической станции. Однако я слышал, что ее пытаются продлить до 2024 года, значит, пока она будет работать. Пока трудно сказать, будет ли в ней участвовать Российская Федерация или нет, но мы в принципе должны быть в этом заинтересованы, все-таки дополнительные возможности, которые дает нам общение с космическими агентствами других стран. Более того, другие страны летают на наших кораблях и возят грузы нашими ракетами», — поясняет Галкин.

Эксперт отмечает, что МКС находится на орбите Земли уже почти двадцать лет, за это время на ее борту была проведена масса научных экспериментов. Но так как развитие технологий не стоит на месте, вполне целесообразно было бы уделить внимание другим отраслям.

«Американцы же на своем сегменте занимаются тем, что отрабатывают какие-то технологии, изучают возможность длительного пребывания людей в космосе и так далее. Поэтому они в ней тоже заинтересованы, ведь когда много участников в проекте, он обходится легче и дешевле. А потому проект полета на Марс необходимо создавать не сепаратно, а совместно», — продолжает научный консультант.

Базз Олдрин также уверен, что вместо государственного аэрокосмического агентства проектами на околоземной орбите должны управлять частные организации, такие как SpaceX, Orbital АTK, Boeing, Bigelow Aerospace и Axiom Space.

«Мне трудно по этому поводу сказать что-то определенное. В любом случае, какие-бы не были частники, все равно государство остается самым крупным, самым мощным инвестором, который может развивать космические исследования. Частные компании да, могут занять какую-нибудь небольшую нишу — вроде обслуживания ближнего космоса, запуска небольших спутников и так далее. А вот что-то глобальное: полет на Марс, полет к другим планетам, строительство лунной базы — только государства. Кстати, если государство захочет, то сможет привлечь массу научных разработок, что частнику сделать просто не под силу», — заключает Александр Галкин.

Престарелый астронавт высказался и за создание буксира, предназначенного для транспортировки грузов и людей к Луне и обратно, пилотируемую миссию к околоземному астероиду в 2020 году и пролет Венеры к 2024 году. Он также уверен, что в 2030-х годах на Марсе должно начаться развертывание постоянной обитаемой базы. В настоящее время МКС финансируют НАСА, «Роскосмос» и их партнеры. На 2024 год запланирована ликвидация станции, однако не исключено продление ее эксплуатации до 2028 года. Решение по данному вопросу должно быть принято в ближайшие три года.

Напомним, российские космонавты Федор Юрчихин и Олег Новицкий, пребывающие на Международной космической станции, поздравили соотечественников с Днем Победы. Космонавты напомнили, что наш мир «огромен и открыт», а потому на всех его обитателей наложены «обязательства дружбы, добрососедства, взаимопомощи», подобные тем, что царят на МКС.

Ранее научные сотрудники рассказали, когда люди смогут осуществить первую высадку на Марс. По подсчетам исследователей, первая посадка людей на четвертую планету состоится через 18 лет, поскольку к 2035 году ученые сумеют создать абсолютно весь нужный функционал для благополучного полета к Марсу. Более того, как отмечают астрофизики, осенью 2035 года Земля существенно приблизится к Марсу, что позволит облегчить преодоление огромного расстояния между двумя планетами