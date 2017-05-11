Кучерена назвал отношение к ВИЧ-инфицированным тестом на цивилизованность россиян

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Москва, 11 мая. Отношение к ВИЧ-инфицированным представляет собой некий тест на цивилизованность, заявил адвокат Анатолий Кучерена.

Кучерена напомнил, что количество зараженных этой болезнью людей растет, однако в России по-прежнему сохраняется проблема страха общения с такими людьми. Он отметил, что заразиться ВИЧ не так-то просто в обычной жизни.

«Существует несколько теоретически возможных путей передачи ВИЧ-инфекции: при половых контактах, через многоразовые шприцы, которыми пользуются и больные, и здоровые, при переливании крови или при трансплантации органов, от больной матери к родившемуся младенцу и – крайне редко – через зубоврачебные и парикмахерские инструменты», — перечислил адвокат.

Он подчеркнул, что в Европе давно осознали это, и отношение к больным у них точно такое же, как и к здоровым.

«Откуда взялся ВИЧ — науке пока точно не известно, а все таинственное всегда порождает фобии и предрассудки, — цитирует его газета «Известия». — Но мы обязаны ежедневно преодолевать их, если хотим считать себя достойными людьми. По сути дела, это своего рода тест на цивилизованность».

Ранее стало известно, что ученые впервые смогли вылечить животных от ВИЧ.