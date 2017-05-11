Милонов рассказал, как дело Соколовского связано с Меркель и «чеченскими геями»

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Хорошая новость для всех, кто следил за процессом по делу о «ловце покемонов» в православном храме. Обвиненный в этом преступлении екатеринбургский блогер Руслан Соколовский признан виновным, так что те, кто счел себя оскорбленными его действиями, могут почувствовать удовлетворение. Однако те, кто считал, что административного наказания было бы более, чем достаточно, тем более, что парень уже провел около двух месяцев в СИЗО, тоже в принципе рады приговору: запрошенные прокуратурой 3,5 года Соколовский получил, но срок ему дан условный, так что на зону парень не отправится.

Незаслуженно мягким считает приговор Соколовскому депутат Госдумы Виталий Милонов, по мнению которого, совершенное блогером преступление является оскорблением для всего многонационального российского общества, вне зависимости от отношения к религии.

Впрочем, возможно, приговор будет обжалован. Многие также считают, что у дела Соколовского есть перспективы в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Что сказал суд

Всего Соколовскому инкриминировано 18 эпизодов. В выступлении судьи Верх-Исетского суда Екатеринбурга Екатерины Шопоняк среди прочих прозвучали следующие обвинения:

— Наделял Иисуса Христа качествами покемонов и зомби.

— Формировал мнение, что в России царит мракобесие и произвол.

— Отрицает существование Иисуса и пророка Мухаммеда, таким образом, совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.148.

В результате судья признала Соколовского виновным по следующим статьям: «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «Возбуждение ненависти либо вражды», а также «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Напомним, блогер Соколовский был арестован в сентябре 2016 года после того, как опубликовал на своем канале в YouTube ролик, как он играл в Pokemon Go в екатеринбургском Храме-на-Крови. Также в своих роликах Соколовский резко высказывался о Русской православной церкви и вообще о религии. В феврале 2017 года Соколовского освободили из СИЗО и перевели под домашний арест.

Мнение Виталия Милонова

Депутат Госдумы Виталий Милонов, являющийся также священнослужителем Русской православной церкви, хотя и не считает, что Соколовского нужно было обязательно отправить в колонию, тем не менее, охарактеризовал самыми резкими словами и личность «ловца покемонов», и совершенное им преступление.

«Я православный человек, но я считаю, что дело тут не в церкви, и дело тут не в вере, — отметил Милонов в комментарии Федеральному агентству новостей. Считаю, что Соколовский — откровенный провокатор, который пытался, как мог, возбудить ненависть одних людей к другим. Он пытался унизить, оскорбить людей и, пользуясь иллюзией своей безнаказанности, — что он как «демократ» имеет право говорить все, что ему взбредет, оскорблять, как угодно, — систематически это совершал. То есть, если бы он оказался в какой-нибудь другой стране, например, ближневосточной, вообще непонятно, что бы там с ним сделали».

Тем не менее, по мнению депутата, приговаривать Соколовского к реальному сроку было бы неправильно.

«Считаю, что посадить его в тюрьму его было бы не совсем правильно, потому что даже зэки бы его не поняли, потому что таких мало где можно найти, — резко заметил Милонов. — Но зато Меркель попросила не прижимать чеченских геев, вот и нашли «чеченского гея», которого «прижимать» не стали. Я бы, единственное, ему лет на десять запретил к компьютеру приближаться, потому что он — провокатор, подстрекатель. И называть его «ловцом покемонов» нельзя, потому что, кроме всего прочего, он не в игрушки играл, там же куча других эпизодов была. Он хочет побольнее, поподлее ударить. Ударить тех, кто не будет ему отвечать. Для этого и есть государство, которое защищает от таких негодяев тех, кто не может отвечать».

По словам собеседника ФАН, совершенное Соколовским сравнимо с публичным оскорблением родителей, а это никакое общество не приемлет.

«Думаю, — это нормальное устройство общества, защищаться от таких, как Соколовский. Потому что когда оскорбляют твою мать или твоего отца, когда оскорбляют родителей, — для многих людей это абсолютно нестерпимо. Поэтому Соколовский получил, в общем-то, очень-очень мягко, не по заслугам, конечно, а его так — против шерсти погладили один раз. Надеюсь, теперь он либо успокоится, либо присоединится к своим друзьям на Западе, потому что российское многонациональное общество — верующие или неверующие — такие подходы не приемлет. И Соколовскому показали, что таким гадостям в нашем обществе не место», — резюмировал Виталий Милонов.