Кремль не намерен комментировать приговор «ловцу покемонов» Соколовскому

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Москва, 11 мая. В Кремле отказываются комментировать приговор екатеринбургскому блогеру Руслану Соколовскому, осужденному за возбуждение вражды и оскорбление чувств верующих. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не имеем права комментировать судебные решения и не намерены этого делать», — сказал журналистам представитель Кремля.

Сегодня суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 годам лишения свободы условно. Блогера, снявшего на видео ловлю покемонов во время богослужения в Храме-на-Крови, внесут в список экстремистов, о чем сообщил его адвокат Алексей Бушмаков.