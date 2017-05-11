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Общество
Кремль не намерен комментировать приговор «ловцу покемонов» Соколовскому

Кремль не намерен комментировать приговор «ловцу покемонов» Соколовскому

14:26  11 Мая 2017
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Кремль на намерен комментировал приговор «ловцу покемонов» Соколовскому

Москва, 11 мая. В Кремле отказываются комментировать приговор екатеринбургскому блогеру Руслану Соколовскому, осужденному за возбуждение вражды и оскорбление чувств верующих. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не имеем права комментировать судебные решения и не намерены этого делать»,  — сказал журналистам представитель Кремля.

Сегодня суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 годам лишения свободы условно. Блогера, снявшего на видео ловлю покемонов во время  богослужения в Храме-на-Крови, внесут в список экстремистов, о чем сообщил его адвокат Алексей Бушмаков.

Алексей Громов
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