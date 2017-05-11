Ручки закончились: Медведев объяснил «лучший подарок» для Колокольцева

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Горки, 11 мая. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил с Днем рождения министра внутренних дел Владимира Колокольцева. В качестве подарка глава правительства преподнес книгу об охоте и рыбалке, изданную в начале XX века.

После вступительного слова на заседании кабмина Медведев официально поздравил Колокольцева с 56-летием.

«Как у нас водится, мы или ручки дарим, или книжки. Ручки все, видимо, закончились», — пошутил премьер-министр.

В книге, подаренной Владимиру Колокольцеву, все расписано по месяцам, рассказал Медведев, изучая подарок. Отметим, что глава МВД увлекается рыбной ловлей и охотой.