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Спорт
«Краснодар» может приобрести Ткачука

«Краснодар» может приобрести Ткачука

13:04  11 Мая 2017
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«Краснодар» может приобрести Ткачука

Санкт-Петербург, 11 мая. По информации Федерального агентства новостей, полузащитник «Рубина» Денис Ткачук попал в сферу интересов «Краснодара».

Отмечается, что тренерский штаб «быков» считает игрока казанского клуба оптимальным игроком в соотношении цены, качества и функциональных возможностей.

По словам источника, сумма трансфера может составить порядка 3,5 млн евро. При этом ситуация с подписанием игрока будет зависеть в том числе от ухода из «Краснодара» Владимира Быстрова, у которого истекает контракт.

#краснодар #рубин #ткачук
Алексей Громов
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