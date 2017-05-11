Радикалы подожгли офис «Оппозиционного блока» в Днепре

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Днепр (Днепропетровск), 11 мая. Неизвестные устроили пожар в офисе украинской партии «Оппозиционный блок», бросив в здание бутылки с зажигательной смесью, сообщили в пресс-службе партийной организации.

Ранним утром в половине четвертого утра два неизвестных человека, чьи лица были скрыты капюшонами, бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в офис «Оппозиционного блока». После этого вандалы скрылись на авто, а возгорание пришлось ликвидировать вызванным на место инцидента экстренным службам.

По мнению одного из депутатов от блока Сергея Суханова, виновниками поджога являются радикалы, которые своими действиями «пытаются насадить атмосферу страха и террора, ставят под угрозу жизнь и безопасность граждан Украины». Депутат призвал киевские власти принять меры в отношении радикалов в Днепре.