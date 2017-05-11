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Политика
Песков назвал саммит G20 хорошим поводом для встречи Путина и Трампа

Песков назвал саммит G20 хорошим поводом для встречи Путина и Трампа

13:30  11 Мая 2017
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Песков назвал саммит G20 хорошим поводом для встречи Путина и Трампа

Москва, 11 мая. Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп будут одновременно находиться на саммите G20 в Германии в июле.

Так, отвечая на вопрос о том, состоится ли встреча президентов Путина и Трампа на саммите G20 в Германии, представитель Кремля отметил, что одновременное нахождение двух глав государств на «двадцатке» в Гамбурге станет «хорошим поводом для их встречи».

Напомним, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили ряд вопросов, связанных с будущей встречей Путина и Трампа. По словам Лаврова, встреча лидеров России и США состоится в июле.

#путин #g20 #россия #сша #трамп #песков
Тимур Румянцев
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