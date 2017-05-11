Новости США: Пенс считает «Минск-2» единственным путем к миру в Донбассе, Путин об отставке главы ФБР

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США, 11 мая. Вице-президент США Майк Пенс считает минские соглашения единственным верным способом прийти к миру на Украине, президент России Владимир Путин прокомментировал отставку директора ФБР Джеймса Коми и пригласил журналистов на хоккей, президент США Дональд Трамп распорядился вооружить курдские отряды Сирийских демократических сил. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Встреча Пенса и Климкина

Вице-президент США Майк Пенс провел встречу с главой МИД Украины Павлом Климкиным. В ходе встречи Пенс поднял тему минских соглашений и выразил мнение, что они — «наиболее реальный способ продвижения к миру на Украине». Вице-президент США также отметил, что Америка поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, пишут «Известия».

Скандал вокруг увольнения Коми

За несколько дней до увольнения директор ФБР Джеймс Коми запросил увеличение финансирования, направленного на расследование дела о якобы связях предвыборной команды Дональда Трампа с Россией, сообщает The New York Times. На данный момент не известно, был ли удовлетворен запрос Коми и повлиял ли он на его увольнение. Однако Белый дом утверждает, что отставка никак не связана с расследованием, касающимся России.

Тем временем британская газета Independent сообщает, что демократы попросили бывшего директора ФБР Джеймса Коми дать показания на Капитолийском холме в качестве гражданского лица на следующий день после увольнения. Экс-глава ФБР пока не дал своего ответа на просьбу.

Согласно последнему опросу NBC News / Wall Street Journal, 73% респондентов поддерживают независимое расследование связей Трампа с Россией. Комитеты в палате представителей и сенате США изучают участие России в выборах 2016 года, но почти три четверти американцев предпочли бы независимую, беспартийную комиссию.

Хоккей, Коми и двусторонние отношения

Президент России Владимир Путин выразил свое мнение по поводу увольнения Джеймса Коми, сообщает CBS Evening News. На вопрос, как повлияет увольнение Джеймса Коми на двусторонние отношения, он ответил: «Да никак не повлияет, ваш вопрос выглядит (вы на меня не сердитесь, пожалуйста)… Он выглядит смешным для меня. Он не имеет к нам никакого отношения. Президент Трамп действует в рамках своей компетенции в соответствии с конституцией и законом. Мы здесь при чем? Я вот собираюсь играть в хоккей с любителями и вас приглашаю».

Our @elizapalmer caught Russian Pres. Putin rink side and asked him about the firing of former. Dir. Comey. pic.twitter.com/3nytJYi0si — CBS Evening News (@CBSEveningNews) May 10, 2017

Студенты против министра образования

Министра образования Бетси Девос освистали в историческом афроамериканском университете во Флориде, сообщает BuzzFeed.

Студенты и родители кричали и поворачивались спиной к сцене. Один из них ушел, вскинув кулак как символ Black Power. В какой-то момент директору школы пришлось выступить вперед и попросить присутствующих перестать освистывать Девос. Он пригрозил, что вышлет недовольным студентам дипломы по почте вместо торжественного вручения.

Россия — США

Президент Дональд Трамп и госсекретарь Рекс Тиллерсон провели встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и российским послом Сергеем Кисляком, сообщает телеканал CNN. Трамп описал встречу как «очень, очень хорошую». Во время переговоров Трамп подчеркнул необходимость работать совместно с Россией для того, чтобы завершить конфликты в Сирии и на Украине, а также еще раз подтвердил свое желание улучшить отношения между Россией и США.

Ambassador Kislyak and President Trump / Посол С.Кисляк и Президент Д.Трамп pic.twitter.com/Ckkx2YL9KX — Russia in USA ???????? (@RusEmbUSA) May 10, 2017

США вооружают курдов в Сирии

В ближайшее время курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF) будут перевооружены современной техникой, поскольку президент США Дональд Трамп одобрил планы вооружения SDF для освобождения Ракки от ИГ* («Исламское государство»*, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), несмотря на возражения Турции, сообщает CNN Politics.

Предоставляемое вооружение включает в себя стрелковое оружие, пулеметы, строительную технику и бронемашины, сообщил CNN официальный представитель США. Запасы и оружие будут распределены так, чтобы их было достаточно для достижения конкретных целей, связанных с Раккой, добавил чиновник.

Встреча Трампа и Эрдогана

Первая встреча президента Дональда Трампа с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в следующий вторник в Белом доме, сообщает Politico. Руководители двух стран обсудят меры по укреплению двусторонних отношений и углублению сотрудничества в борьбе с терроризмом во всех его формах.

Увольнение и религиозная нетерпимость

В Бронксе уволен учитель, сорвавший хиджаб с 8-летней девочки за то, что она плохо себя вела в классе и уселась в кресло учителя без разрешения, сообщает The Times of India. Учитель схватил девочку за руку и толкнул.

Скончался Майкл Паркс

В США в возрасте 77 лет скончался актер Майкл Паркс, сообщает Associated Press. Паркс известен своими ролями в таких фильмах, как «Твин Пикс» и «Убить Билла».

Новый скандал с United Airlines

Пассажир United Airlines требует компенсацию после того, как сотрудник авиакомпании отменил его бронирование за то, что мужчина снимал сотрудников авиаперевозчика на видео, сообщает NBC Chicago.

Никакой электроники на борту

США запретят ноутбуки на всех рейсах из Европы, сообщает The Daily Beast. Агентство национальной безопасности, опасаясь террористов, решило расширить запрет, который был наложен на ближневосточные рейсы.

* Организация запрещена на территории РФ.