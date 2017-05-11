НАТО не будет участвовать в боях против ИГИЛ в Сирии и Ираке — Столтенберг

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Брюссель, 11 мая. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что силы альянса не будут участвовать непосредственно в боевых действиях на территории Сирии и Ирака.

Генсек подчеркнул, что военные НАТО не планируют присоединяться к боям против террористов «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ), даже если альянс вступит в коалицию по борьбе с этой группировкой. «Альянс продолжит оказывать поддержку и вести подготовку подразделений, — добавил он.

Ранее Столтенберг сообщил, что НАТО увеличит небоевой контингент в Афганистане. Ожидается, что решение на этот счет примут в течение нескольких недель.

* Организация запрещена на территории РФ.