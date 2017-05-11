Путину доложили о ситуации с паводком в Тюменской области

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Москва, 11 мая. Глава МЧС Владимир Пучков и губернатор Тюменской области Владимир Якушев представили президенту Владимиру Путину доклады о последствиях паводка в Тюменской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По состоянию на 7 мая в Ишиме и Ишимском районе из-за паводка оказались подтопленными около 4 тыс. домов в основном, дачным. Было эвакуировано 420 человек, в том числе более 100 детей.

Президент России сегодня по телефону заслушал доклады от главы МЧС и губернатора Тюменской области по данной ситуации. Глава государства констатировал, что и спасатели, и региональные власти эффективно оказывают помощь тем, кто отказался в зоне подтопления.

«Но президент также попросил дополнительно сосредоточиться и на создании должных условий временного размещения и ликвидации последствий этого природного бедствия», — добавил Песков.

Также глава МЧС доложил президенту ситуацию с пожарами в Сибири. Как сообщил глава ведомства, площадь пожаров удалось существенно сократить, но борьба с огнем в некоторых регионах по-прежнему продолжается.