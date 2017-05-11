Песков: В минских соглашениях нет места для вольных трактовок

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Москва, 11 мая. Минские соглашения четко прописывают обязанности всех сторон. В этом документе нет места для вольных трактовок, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля обратил внимание, что украинская тематика на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа затрагивалась.

«Что касается в целом России и выполнения минских договоренностей, то мы неоднократно отмечали, что Россия не является стороной минских договоренностей, она является страной-гарантом, равно как Франция и Германия, — напомнил пресс-секретарь президента РФ. — И в самих договоренностях черным по белому написано — кто и какие условия должен выполнять».

Песков отметил, что минские соглашения — лаконичный и короткий текст.

«Нет места для вольных трактовок текста минских договоренностей», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее вице-президент США во время рабочей встречи с министром иностранных дел Украины дал свою оценку минским соглашениям.