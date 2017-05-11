Песков «со сдержанным оптимизмом» оценил итоги переговоров Лаврова и Трампа

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Москва, 11 мая. Выводы об улучшении российско-американских отношений делать преждевременно, но хорошо, что есть диалог, который внушает определенный оптимизм. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, российская сторона со сдержанным оптимизмом оценивает развитие отношений Москвы и Вашингтона.

Песков подчеркнул, что сама встреча — это позитивный момент, но необходимо со сдержанным оптимизмом относиться к оценкам и результатам, поскольку в будущем предстоит большая работа.

Напомним, глава дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров и американский президент Дональд Трамп встретились в Вашингтоне в прошлую среду, 10 мая, где обсудили ряд актуальных международных вопросов, в том числе Сирию и антитеррористическую борьбу.