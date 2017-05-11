Песков прокомментировал «обмен» главы ФБР на посла России в США

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Москва, 11 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вероятность смены посла России в Соединенных Штатов не увязана с увольнением главы Федерального бюро расследований. Таким образом представитель Кремля прокомментировал сообщения СМИ, что РФ настроена на замену своего посла в США Сергея Кисляка.

«Никаких обменов с послами мы не производим», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не похоже ли возможное решение о смене посла и увольнение главы ФБР Джеймса Коми на своеобразный «обмен».

Песков также напомнил, что «кадровые перестановки мы также не анонсируем», имея в виду возможности смены посла РФ в США в принципе, сообщает газета «Известия».

Ранее сообщалось, что кандидатуру замглавы МИД РФ Анатолия Антонова внесли на рассмотрение Государственной думы для назначения в качестве посла России в Соединенных Штатах.

Накануне президент США Дональд Трамп отправил в отставку Коми, который не справлялся со своими обязанностями. Американский лидер также пообещал, что новый глава ФБР вернет учреждению потерянный «дух и престиж».