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Киев, 11 мая. Директор Восточно-украинского центра стратегических инициатив Роман Травин полагает, что в Харькове в минувший вторник сотрудники правоохранительных органов активно помогали «проукраинским активистам».

Политолог отметил, что украинские полицейские подходили к мирным гражданам, которые праздновали День Победы, и в приказном порядке требовали снять георгиевскую ленту.

Полицейские не пресекали провокаций со стороны агрессивно настроенных людей, которые всеми способами мешали людям выразить свою гражданскую позицию, сообщает «Свободная пресса».

Травин напомнил, что есть видеоролик, как полицейские требуют у людей снять пилотку с красной звездой, потому что это якобы незаконно. Но разве есть на Украине такой закон, задает риторический вопрос эксперт.

Напомним, 9 мая участников акции «Бессмертный полк» в Харькове атаковали украинские националисты.