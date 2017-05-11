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Происшествия
Жительница Химок порезала двух приятелей во время пьяной ссоры‍

Жительница Химок порезала двух приятелей во время пьяной ссоры‍

13:01  11 Мая 2017
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Жительница Химок порезала двух приятелей во время пьяной ссоры‍

Химки, 11 мая. Жительница подмосковного города, находясь в состоянии алкогольного опьянения, порезала двух приятелей, сообщает региональная пресс-служба Главного управления МВД России.

Вооружившись ножом, 25-летняя девушка напала на друзей, с которыми распивала алкогольные напитки. Причиной поножовщины стал конфликт, возникший в пьяной компании. Все пострадавшие были госпитализированы. У одного из мужчин диагностировали колото-резаную рану грудной клетки, другому повезло меньше — врачи обнаружили у него серьезное ранение в брюшной полости, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Жительница Химок порезала двух приятелей во время пьяной ссоры‍

В данный момент девушка задержана. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.

#химки
Алексей Громов
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