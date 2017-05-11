МИД РФ призвал решить проблему «визового геноцида» граждан Крыма

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Москва, 11 мая. «Визовым геноцидом» назвал запрет на посещение стран Евросоюза гражданами Крыма, имеющими паспорта РФ, заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков. Об этом он говорил в ходе участия во встрече дискуссионного клуба «Валдай». Дипломат считает, что эта проблема должна быть решена.

«Если уж говорить о визовых делах, то главная проблема — это антикрымский визовой геноцид, запрет на выдачу виз населению региона, который введен за то, что люди добровольно проголосовали на референдуме. Это натуральный визовой геноцид», — цитирует Мешкова ТАСС.

Напомним, уже почти три года действует запрет на выдачу виз жителям Крыма, которые живут по паспортам РФ. Такое решение принял совет ЕС летом 2014 года, когда утвердил так называемую Стратегию непризнания Крыма.