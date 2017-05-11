Лукашенко резко ответил на упреки, что в Белоруссии «продукты питания не те»

В закладки

Скопировать

Минск, 11 мая. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что претензии России к качеству белорусских продуктов необоснованны. Такое мнение он выразил на встрече с губернатором Ростовской области РФ Василием Голубевым.

Белоруссия является единственной республикой, которая ужесточила ГОСТы в отношении качества продуктов питания, заявил сегодня белорусский лидер Александр Лукашенко. «Когда нас сегодня упрекают в том, что у нас продукты питания не те, это уже слишком. Белоруссия — единственная республика, которая сохранила ГОСТы, и мы их ужесточили. Они жестче, чем в Евросоюзе», — прокомментировал Лукашенко неоднократные претензии от российской стороны относительно качества белорусской продукции.

По словам белорусского лидера, система контроля за качеством продукции стала жестче в том числе и после аварии в Чернобыле. Лукашенко призвал не «ставить подножки», поскольку РФ и Белоруссия создали единый рынок, но если продукция Минска не нужна в России, он готов переориентировать свои товары в Китай, Африку, Латинскую Америку.