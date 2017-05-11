Сирия: курды отбили атаку боевиков ИГ около Табки

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Бейрут, 11 мая. Террористы «Исламского государства»* (ИГ*) напали на две деревни недалеко от города Табка на севере Сирийской республики. По информации курдского агентства Hawar News, утром в четверг были атакованы деревни Аль-Машерфе и Айед Аль-Кабир.

Боевики столкнулись с упорным сопротивлением, оказанным бойцами «Сирийских демократических сил». В ходе боестолкновений 26 террористов были ликвидированы. Курды также уничтожили семь военных автомобилей ИГ. В результате атака террористов была успешно отбита.

Напомним, накануне боевики ИГ атаковали деревню под Табкой. В результате нападения погибли двое подростков.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.