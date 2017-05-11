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Стали известны цены на новый кроссовер Alfa Romeo Stelvio

Стали известны цены на новый кроссовер Alfa Romeo Stelvio

12:46  11 Мая 2017
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Стали известны цены на новый кроссовер Alfa Romeo Stelvio

Вашингтон, 11 мая. Американское представительство итальянского автомобильного бренда Alfa Romeo анонсировало стоимость первого в истории концерна внедорожника Stelvio.

Новая модель Alfa Romeo появится в дилерских центрах США уже этим летом. Ее предварительная цена — 41 995 долларов (2,41 млн рублей).

Стандартная версия Stelvio получит светодиодную оптику, бесключевой доступ, спортивный руль с «плоским дном», кнопочное зажигание, камеру заднего вида. Для данной комплектации предусмотрен спортивный пакет Sport Package, цена которого — 1800 долларов. В пакет входят диски на 19 дюймов, спортивная подвеска, черные рейлинги на крыше.

Стали известны цены на новый кроссовер Alfa Romeo Stelvio

Технические характеристики Stelvio: 2-литровый мотор с нуддувом, мощность которого достигает 280 «лошадок». Он будет работать на пару с автоматической коробкой передач на восемь скоростей.

#alfa romeo
Алексей Громов
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