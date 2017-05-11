Ирак: 370 тысяч жителей Мосула покинули дома из-за операции против ИГ

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Женева, 11 мая. Порядка 370 тысяч жителей Мосула покинули свои дома из-за операции против террористической организации «Исламское государство» в Ираке, сообщили представители Международной организации по миграции.

По данным Международной организации по миграции, за время операции против запрещенного в России «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ) вынужденными переселенцами стали около 369594 человека. Такие данные были собраны за период с 17 октября прошлого года по 10 мая нынешнего года.

Из них провинцию Найнава, где расположен Мосул, покинули 345 684 жителя города.

Накануне 16 боевиков ИГ* и подземный склад оружия были ликвидированы под Мосулом.

* Организация запрещена на территории РФ.