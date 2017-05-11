Такое не лечится: Дмитрий Лекух о свидомых требованиях Украины отдать Кубань

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10 мая, как сообщает своим изумленным читателям «РБК-Украина», в ответ на невинный вопрос дружественного киевской власти журналиста о том, когда же, наконец, будет восстановлено прямое авиасообщение между Украиной и Россией, министр загибающейся инфраструктуры «незалежной» Владимир Омелян выдал такое, что нужно повторять дословно. Иначе не поверят и не поймут:

— Я думаю, что мы восстановим авиасообщение с Россией только после возвращения Крыма, востока Украины и, надеюсь, Кубани и других украинских территорий, которые были захвачены Россией в свое время, — заявил пан Омелян.

Причем под «другими украинскими территориями» он, как поясняют украинские журналисты, имел в виду Курскую, Белгородскую и, как минимум, Ростовскую области.

Простите — занавес.

Съесть-то он съест…

А ведь вопрос-то был сугубо, так сказать, внутриукраинский. Ибо граждане России на Украину сейчас как-то особо не летают. Тогда как украинцы в Российскую Федерацию, напротив, тянутся аки журавлиные косяки…

Но санитаров надо, думается мне, вызывать не только пану Омеляну. Немногим ранее губернатор «оккупированной москалями» Донецкой области Украины Павел Жебривский пообещал, что Украина «вернет свои исконные области» — в том числе и Краснодарский край. Случилось это не далее как 27 апреля текущего 2017 года. Обострение у них там, что ли?

Про всяких «правосеков» (члены экстремистской организации, запрещенной в РФ), будь они хоть четырежды депутатами забавной организации под названием «Верховная Рада», говорить вообще лениво. Ярош, вон, уже и на Воронежскую губернию претендует. Хорошо хоть не на казахстанский Байконур, чтоб оттуда нести «красно-черный прапор» прямиком на Луну.

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Так вот, возвращаясь к Жебривскому. Глава Донецкой военно-гражданской администрации, которая находится под контролем Киева, вполне официально заявил, что в будущем Краснодарский край, Белгородская и Ростовская область будут в обязательном порядке включены в состав Украины. С последующей поголовной принудительной «украинизацией населения».

И ведь самое смешное, что это говорит человек, который до сих пор не может разобраться, как он будет «украинизировать» вверенную ему киевским правительством Донецкую область.

То есть он-то, может, и не против. Вот только Александр Владимирович Захарченко не просто не велит, но еще и время от времени выписывает чисто отеческое «ата-та».

Не дразните казака

Политология тут бессильна, как, в принципе, и медицина.

Да и какая тут может быть медицина, если лечить нужно уже не людей, а вполне себе очевидных инопланетян. Которые, встречаясь с себе подобными, сначала недоверчиво задают друг дружке вопрос в духе: «В каком вы котле служили?» А затем со слезами обнимаются и принимаются за пошив парадной формы для победного шествия доблестных украинских ВСУ по Красной площади. Попутно яростно, в деталях, обсуждая порядок движения катапультных колонн.

Весь этот клинический бред не только с медицинской, но и с журналистской точки зрения комментировать уже затруднительно. На наших глазах у тысяч людей в соседней стране вот уже четвертый год подряд происходят множественные короткие замыкания между полушариями головного мозга, вызывающие перманентный когнитивный диссонанс.

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Комментируя заявление министра Омеляна, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что готов отправить руководству Украины учебники по краевой истории и географии «для восполнения пробела в знаниях о регионе». А заодно посоветовал хотя бы не дразнить казачество, ибо это, мягко говоря, «слегка чревато»: их и так приходится чуть ли не за лампасы держать, чтоб не ехали массово добровольцами в Донбасс.

«Не надо дразнить казачество, которое всегда защищало Кубань как часть российской земли. Кубань никогда не была и не будет украинской», — приводит слова Кондратьева пресс-служба администрации края.

Все это, конечно, правильно. Вот только, боюсь, учебники тут уже не помогут — мальчики-то выросли. Хоть, к сожалению, так и не поумнели.

