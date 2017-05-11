Глава ДНР Захарченко: Донецкая народная республика состоялась как государство

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Донецк, 11 мая. Глава ДНР Александр Захарченко поздравил граждан с Днем республики, отметив, что за три года существования ДНР состоялась как государство, добившись значительных успехов в экономике, политике и социальной сфере. Об этом говорится в поздравительном сообщении.

Захарченко, обращаясь к землякам, отметил, что ровно три года назад народ Донбасса «единодушно сделал свой выбор и проголосовал на референдуме за свободу, за справедливость».

Глава ДНР отметил успехи страны в развитии промышленности и сельского хозяйства, законотворческой деятельности, госстроительстве, внешней политике и т.д. Захрченко отметил, что ДНР вышла на тот уровень развития, когда может не только самостоятельно справляться со своими проблемами, но и помогать жителям, оставшимся по ту сторону линии разграничения.