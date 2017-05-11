Названа средняя стоимость автомобилей разных марок в России

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Москва, 11 мая. Специалисты автомобильной отрасли рассказали о средней стоимости машин разных брендов на российском рынке за первый квартал текущего года. Отмечается, что стоимость на новые автомобили по сравнению с аналогичным периодом минувшего года уменьшилась.

Эксперты подсчитали, что в среднем купить авто можно за 1,34 млн рублей. За иномарку придется выложить ориентировочно 1,55 млн рублей, а российский автомобиль обойдется в 580 тыс. рублей.

Дороже всего россиянам обойдется авто британского бренда Land Rover — 5,7 млн рублей. Кроме того, к классу Luxury вплотную приблизились японские Subaru и Toyota, авто которых можно купить в среднем за 2,26 млн и 2,25 млн рублей. Транспортное средство еще одной японской компании Infiniti обойдется в 2,6 млн рублей.

Отечественный УАЗ можно приобрести за 940 тыс. рублей, не сильно бьет по карману цена на Zotye, Changan, Chery, Geely, Lifan, Renault, а также Chevrolet. Тройку «дешевого» списка замыкают российская Lada — 560 тыс. рублей, японский Datsun — 540 тыс. рублей) и узбекский Ravon.