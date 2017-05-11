Няне, истязавшей «Гномиков» в Омске, угрожают самосудом

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Омск, 11 мая. Няне издевавшейся над малышами в ясельной группе в детсаду в Омске поступают угрозы. Как рассказал источник ФАН, Елене Я. угрожают самосудом, женщина волнуется за свою жизнь и здоровье.

При этом все претензии в свой адрес она отрицает. Также в детском учреждении утверждают, что у няни есть справки от психиатра и нарколога, подтверждающие, что она здорова, а также диплом, подтверждающий ее подготовку для работы с детьми.

В этом детсаду Елена Я. работает с 2012 года. Ранее родители никогда не обращались с жалобами на состояние здоровья детей, также не были зафиксированы их травмы в больнице. Часть родителей, дети которых ранее воспитывались в «Гномиках», но сейчас перешли в старшие группы, собирает подписи в ее поддержку.

Следственный комитет ведет доследственную проверку по факту сообщений в соцсетях о няне-садистке, якобы избивающей малышей из ясельной группы.