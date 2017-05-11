Москва напомнила Варшаве истинные цели «Северного потока-2»

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Москва, 11 мая. Россия готова к переговорам с Польшей относительно «Северного потока-2» и не понимает причин столь негативного отношения к этому исключительно экономическому проекту, призванному сохранить энергобезопасность всей Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора третьего европейского департамента МИД РФ Сергея Нечаева. По его словам, Варшава не только сама пользуется газом, поставленным из России, но и является транзитером. Поэтому вдвойне непонятна позиция, которую заняли власти Польши.

«Мне кажется, что наши польские коллеги излишне политизируют этот сугубо экономический международный проект, в котором заинтересованы как многие отдельные европейские страны — потому что в этот консорциум входят фирмы многих государств, не только России и Германии — так и в целом от его успеха зависит энергобезопасность Европы», — заявил дипломат.

Нечаев подчеркнул, что Россия готова к обсуждению этого вопроса, если Польша будет нацелена на диалог, однако пока такого желания Варшава не изъявляла.